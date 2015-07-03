Штепа заявила з лави підсудних, що хоче знову стати мером Слов'янська

Як повідомляє кореспондент ТСН, про свій намір знову стати мером Слов'янська Штепа заявила на судовому засіданні, яке зараз триває у харківському районному Червонозаводському суді.

"Я маю намір балотуватись у мери, бо крім мене місто нікому не потрібне. Його хочуть тільки зруйнувати та викинути, а я його можу знову зробити "лялечкою"", - каже Штепа.

Читайте такожСуд Харкова продовжив утримання під вартою колишнього мера Слов'янська Штепи Екс-мер Слов'янська Неллі Штепа перебуває у СІЗО майже рік – з 11 липня 2014 року. Сьогодні їй продовжили строк арешту до 2 вересня. Штепу звинувачують у проведенні незаконного соцопитування з питання федералізації, а також у тому, що вона не вжила адекватних дій зі звільнення захопленої будівлі міськвідділу міліції, де зберігалося 479 одиниць табельної зброї, і в інтерв'ю ЗМІ закликала не звільняти її.

В обвинувальному акті також зазначено, що Штепа висловлювала підтримку сепаратистам, не перешкоджала захоплення міськради і дозволила бойовикам "ДНР" зайняти місто, що призвело до окупації Слов'янська з 12 квітня до 5 липня минулого року.

Крім того, за словами прокурорів, Штепа сприяла організації та зміцненню незаконних блокпостів. В обвинувальному акті також зазначено, що за час окупації і бойових дій у Слов'янську загинуло 117 осіб, 198 отримали тілесні ушкодження. Пошкоджені 1574 будинки, а також об'єкти житлово-комунальної інфраструктури міста.