Гройсман наступного тижня хоче обговорити майбутнє парламентської коаліції

Такий висновок можна зробити з його запису у Facebook щодо вчорашнього голосування у парламенті за закон №1558-1 про реструктуризацію валютних кредитів.

Гройсман пише: «Я ініціюю відверту розмову в коаліції щодо того, як ми спільно працюємо далі і що є нашими справжніми пріоритетами. Така розмова має відбутися не пізніше, ніж наступного тижня». При цьому він зазначає: «У коаліції немає місця іграм «один хороший, всі погані» або «всі хороші, хтось один поганий». Це не на руку Україні, це на руку нашим ворогам».

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Коментуючи прийняття закону №1558-1, Гройсман заявляє: «Я, як і більшість депутатів, вважаю, що ця проблема вимагає вирішення. Питання тільки в одному - яким шляхом ми її хочемо вирішувати».

За його словами, у Верховній Раді коаліція «вже не раз знаходила рішення в надзвичайно складних питаннях», але за умови, «якщо спільно зосереджені саме на вирішенні проблеми».

Як зазначає Гройсман, «таке відповідальне рішення могло і може бути знайдено і у питаннях валютних кредитів». «Але коли на передній план виходить політика та популізм - це глухий кут. Безвихідь не тільки для парламенту, але й для країни. Сподіваюся, що вчорашній день у Верховній Раді це всім наочно показав», - зазначає він.