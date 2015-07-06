Слідчий комітет звинуватив росіянина у вербуванні поліцейських для "Правого сектору"

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, головне слідче управління Слідчого комітету РФ завершило розслідування кримінальної справи стосовно громадянина Росії Олександра Разумова. Його звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 282 КК РФ (розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності) і ч. 1 ст. 359 КК РФ (найманство).

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За версією слідства, з березня по травень 2014 року Разумов виїжджав до України, де пройшов бойову та ідеологічну підготовку у лавах забороненого у РФ «Правого сектора», після чого повернувся до Росії, де вербував людей до лав «вказаної екстремістської організації».

Так, 29 серпня 2014 року Разумов, перебуваючи в Зеленограді і діючи «за попередньою змовою з особами з числа керівництва «Правого сектору», зустрічався з двома своїми знайомими, які є чинними співробітниками поліції і мають необхідні бойові навички. Під час спілкування Разумов вербував поліцейських до лав «Правого сектору» для участі як найманців у збройному конфлікті на сході України. Крім того, Разумов на своїй сторінці у соціальній мережі «ВКонтакте» розміщував різну інформацію, спрямовану на розпалювання ненависті і ворожнечі, а також приниження гідності групи осіб за ознаками національності», йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що «обвинувачений переоцінив свої здібності до переконання і недооцінив морально-етичні якості» російських поліцейських. У російській армії Разумов не служив, будучи через стан здоров'я обмежено придатним, але вступив до «української націоналістичної організації», заявляють у Слідчому комітеті РФ.

Слідство зібрало достатню доказову базу, у зв'язку з чим кримінальну справу із затвердженим обвинувальним висновком направлено до суду для розгляду по суті, йдеться в повідомленні.