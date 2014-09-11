У Тернополі затримали вербувальника бойовиків

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, чоловіка затримали 10 вересня.

Встановлено, що 47-річний тернополянин у квітні-вересні 2014 року вербував на території Тернополя осіб для участі у бойових діях на території Донецької і Луганської областей на боці проросійських бойовиків.

Читайте такожСБУ затримала двох мешканців Кіровоградської області, які воювали на боці терористівЩодо нього слідчими УСБУ в області за фактом сприяння діяльності терористичній організації відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 258-3 ККУ (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації).

Хід розслідування перебуває на контролі в прокуратурі області.