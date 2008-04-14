Сьогодні коаліція влаштує ”розбір польотів”

Сьогодні о 15.00 відбудуться загальні збори демократичної коаліції.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат, член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

За його словами, під час зборів планується обговорити внутрішні справи коаліції.

«Будемо вирішувати першочергові завдання майбутньої роботи коаліції», - сказав він.

В.ПИСАРЕНКО також не виключив, що фракція БЮТ порушить питання про необхідність розгляду у ВР програми діяльності Кабміну та кадрових питань.

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