Кабмін схвалив законопроекти МОЗ для проведення медичної реформи

Про це повідомили в прес-службі МОЗ. Як зазначається, прем’єр-міністр Арсеній Яценюк підписав відповідний пакет законопроектів, необхідний для реформування галузі, після чого проекти будуть направлені на розгляд Верховної Ради.

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"Я дуже сподіваюсь, що народні депутати встигнуть його розглянути влітку, щоб більше не зволікати з реформою", - заявив міністр охорони здоров’я Олександр Квіташвілі.

Як нагадали в прес-службі, Олександр Квіташвілі і команда МОЗ ще навесні розробили пакет законопроектів, який передбачає внесення змін до низки законів. Зокрема, він передбачає автономізацію закладів охорони здоров’я, а також зміни у підходах до фінансування медичних послуг.