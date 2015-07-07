Київський священик УПЦ МП закликав мобілізованих "бути чесними у служінні"

Про це заявив настоятель Свято-Воскресенського (Афганського) храму міста Києва, протоієрей Української Православної Церкви Московського патріархату Сергій Ющик, повідомляє Центр інформації УПЦ МП.

"Військова служба є різновидом відповідальності перед суспільством, закріпленим у нашому законодавстві. Церква не втручається в сферу правових відносин суспільства. Якщо ці відносини, звичайно, не примушують її людей відмовитися від віри в Бога", – зазначає Сергій.

Читайте такожГенштаб: шоста черга часткової мобілізації триватиме до 17 серпняЗа його словами, до церковної компетенції належить питання не про те, служити чи ні, а як служити.

"Коли до Ісуса Христа звернулися з подібним суспільно-правовим питанням про податки, Він відповів: "Віддайте кесареве кесареві, а Боже Богові". Кесареве у військовій службі – це виконання суспільного обов’язку, а Боже – за будь-яких обставин бути чесним у своєму служінні", – підкреслив Ющик.

Як повідомлялося, 18 червня цього року в Україні почалася шоста черга часткової мобілізації, яка триватиме до 17 серпня.