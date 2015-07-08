Верховна Рада не буде проводити позачергове засідання цього тижня - Гройсман

01:40, 08 липня 2015
Політика
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Верховна Рада не буде проводити позачергове засідання цього тижня і зосередиться на узгодженні позицій в коаліції.

Парламент не збереться на позачергове засідання / УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Верховної Ради Володимир Гройсман.

«Після додаткових консультацій з фракціями вирішили все ж розглянути усі важливі питання під час наступного пленарного тижня, а цього тижня зосередитись на відпрацюванні в коаліції узгоджених позицій з усіх актуальних на сьогодні питань», - зазначив спікер парламенту.

Після додаткових консультацій з фракціями вирішили все ж розглянути усі важливі питання під час наступного пленарного ти...

Posted by Volodymyr Groysman on Tuesday, July 7, 2015

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Раніше УНІАН повідомляв, що Рада коаліції вирішила у четвер, 9 липня, провести позачергове засідання Верховної Ради, на якому планувалося розглянути законопроект про місцеві вибори.

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