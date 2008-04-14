У Партії регіонів вважають, що Богатирьова зарвалася?

В Партії регіонів наголошують, що заява члена політвиконкому партії, голови Ради національної безпеки і оборони України Раїси БОГАТИРЬОВОЇ про провадження політики Партії регіонів на посту секретаря РНБО не відповідає дійсності.

Така позиція викладена прес-службою Партії регіонів на офіційному партійному сайті.

В партії зазначають, що зі слів Р.БОГАТИРЬОВОЇ, її нинішня посада дозволяє проводити в РНБО політику Партії регіонів.

“Насправді ніякого узгодження дій між РНБО і Партією регіонів не було і бути не могло. Це пояснюється тим, що Партія регіонів перебуває в опозиції, в тому числі - і до пропрезидентських політичних сил”, - наголошується в повідомленні.

При цьому прес-служба зазначає, що останні події, пов’язані зі спробами Президента України, голови Верховної Ради та прем’єр-міністра втягнути Україну в НАТО, в черговий раз засвідчили наявність принципових розходжень між Партією регіонів та чинною владою, в тому числі у питаннях визначення зовнішньополітичних пріоритетів.

“Партія регіонів спільно з мільйонами своїх прихильників організувала масові акції протесту проти приєднання нашої держави до так званого ПДЧ. У цей час в Бухаресті українська офіційна делегація, до складу якої входила і Р.БОГАТИРЬОВА, переконувала учасників саміту, що більшість населення України підтримує політику Президента, спрямовану на прискорення процесу вступу України в Альянс”, - підкреслюють у ПР, додаючи, що у таких принципових питаннях, як поглиблення стратегічного партнерства з Російською Федерацією чи позаблоковий статус України, позиція нашої партії є однозначною і перегляду не підлягає.

“Вибір, зроблений Р.БОГАТИРЬОВОЮ, - це її особиста справа. В Партії регіонів він був сприйнятий неоднозначно, проте достатньо толерантно, коли йшлося про збереження членства у партії. Це, однак, не означає, що внутрішньопартійний демократизм ПР дає право Р.БОГАТИРЬОВІЙ заявляти про те, що на своїй нинішній посаді вона проводить політику Партії регіонів. Наша політична сила таких повноважень їй не давала”, - наголошується у партійній заяві.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня на XVII конференції Донецького обласного відділення Партії регіонів Р.БОГАТИРЬОВА заявила, що її посада дає змогу проводити в РНБО політику Партії регіонів.

"... І саме це, я вважаю, дає мені змогу сьогодні проводити політику нашої партії на тому місці, на якому я перебуваю", - наголосила вона, пояснивши: "Тому що Рада національної безпеки - це орган якоюсь мірою опозиційний до будь-якого уряду, саме з цього майданчика можна створити можливості знайти здатність, переконати владу прислухатись до опозиції і знайти правильний шлях руху".