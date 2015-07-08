Ігор Луценко не виключає зриву проміжних виборів у 205 окрузі на Чернігівщині

Народний депутат України від фракції «Батьківщина» Ігор Луценко, не виключає, що вилучення прокуратурою Чернігівської області подань від кандидатів у депутати на членів ДВК у 205 окрузі, може призвести до фальсифікацій та зриву виборів.

Таку думку він висловив в коментарі УНІАН.

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«Можна допустити, що це була якась домовленість з місцевими прокурорами, щоб вони допомогли вплинути на процес саме формування ДВК. Ми знаємо, що ці комісії формуються з представників від різних кандидатів і, коли, відповідно, на цей процес можна вплинути, можна сформувати дільничні комісії саме так, де буде більшість тих людей, скажімо, які потрібні. Це основний шлях, яким чином забезпечується фальшування виборів. Саме через контроль над комісіями», - сказав він.

На уточнююче запитання, чи можуть таки дії прокуратури призвести до фальсифікацій та зриву виборів, співрозмовник агентства відповів: «Безумовно. Якщо далі так піде і буде такий почерк втручання, то я не буду зовсім довіряти результатам волевиявлення на цьому окрузі і буду підозрювати, що іде конкретна підготовка під фальсифікацію. Може буде взагалі визнано, що вибори там не відбулись через якісь чинники або просто пройде той кандидат, який не набрав реальної більшості голосів. Такий сценарій я передбачаю».

Він також наголосив, що втручання прокуратури не забезпечить чесність та прозорість проміжних виборів у 205 окрузі.

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Як повідомляв УНІАН, ЦВК призначила проміжні вибори народного депутата в окрузі № 205 (Чернігівська область) на 26 липня у зв’язку із достроковим припиненням повноважень депутата Валерія Куліча, обраного в цьому окрузі на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року від партії "Блок Петра Порошенка". Куліч склав депутатські повноваження після призначення його головою Чернігівської обласної державної адміністрації.

ЦВК для участі у виборах зареєструвала 127 кандидатів, 8 з них представляють політичні партії, решта – самовисуванці.