Законопроект про вибори до місцевих органів влади планується розглянути 14 липня - Гройсман

Законопроект про вибори до місцевих органів влади планується розглянути у вівторок, 14 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир Гройсман повідомив на брифінгу.

"Підкреслюю, що сьогодні в попередній порядок денний роботи парламенту) варто закон про вибори на вівторок, ще йдуть консультації, але я думаю, що все ближче і ближче до знаходження спільної позиції між усіма учасниками коаліції і, можливо, інших політичних сил, які не входять в коаліцію", - зазначив спікер.

При цьому він не виключив, що фракції, які не входять до складу коаліції, можуть підтримати законопроект про місцеві вибори.

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Як повідомляв УНІАН, 18 червня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про місцеві вибори (№ 2831-3), яким передбачено участь у місцевих виборах партій і блоків. Депутати також проголосували за скорочену процедуру підготовки законопроекту до другого читання.

На цьому тижні парламентські фракції допрацьовували законопроект про місцеві вибори.

Планується, що місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.