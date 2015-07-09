Депутати домовилися, що блоки не братимуть участі у місцевих виборах - БПП

Перший заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко повідомив про домовленість між народними депутатами про те, що закон про місцеві вибори не передбачатиме участі у виборах блоків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам перед початком засідання Ради коаліції, відповідаючи на питання, чи дійшли депутати згоди з проблемних питань цього закону.

Читайте такожУ партії "Самопоміч" назвали умови, за яких проголосують за законопроект про місцеві вибори

“Ухвалили рішення, що блоків не буде. Іде дискусія по кількості (депутатів у місцевих радах — УНІАН), але десь там принципово сприймають всі фракції рішення, що кількість депутатів повинна бути зменшена. Наскільки зменшена — радикальна пропозиція “Самопомочі” - на 50%. Ми десь знайдемо якийсь компроміс”, - сказав Кононенко.

Серед іншого, зазначив він, є дискусійне питання щодо законодавчого обмеження “регіональних сепаратистських проектів”.

“Перше - що партія може брати участь у виборах, якщо вона висунула кандидатів не менш ніж у двох третинах областей України”, - додав Кононенко.

Він зауважив, що є пропозиція “Батьківщини” щодо “коригування результатів виборів: якщо партія не набрала більше прохідного бар'єру більш ніж у третині областей України, то вона не проходить”.

При цьому Кононенко висловив думку, що депутати під час голосування за закон про місцеві вибори не підтримають цю пропозицію.

“Тому що це вже коригування волевиявлення виборців, і тому це дискусійне дискримінаційне питання”, - сказав депутат.

Кононенко також зазначив, що законопроект про місцеві вибори Верховна Рада у другому читанні має розглядати у вівторок, 14 липня.

Як повідомляв УНІАН, напередодні голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк заявив, що фракція "Самопоміч" не готова підтримати законопроект про місцеві вибори у нинішньому вигляді.

Він зазначив, що фракція підготувала 14 поправок, без внесення 7-ми з яких “не можна рухатися”. Зокрема "Самопоміч" виступає проти участі блоків у місцевих виборах, за скорочення кількості депутатів у радах, ініціює заборону політичної реклами і заборону проведення виборів на окупованих територіях.

Читайте такожУ БПП заявили, що з понад тисячі поправок до законопроекту про місцеві вибори врахували близько 10%

8 липня керівники "Самопомочі" поінформували президента України Петра Порошенка і голову Верховної Ради Володимира Гройсмана про готовність проголосувати за законопроект про місцеві вибори за умови його доопрацювання.

18 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про місцеві вибори (№ 2831-3), яким передбачена участь у місцевих виборах партій та блоків. Депутати також проголосували за скорочену процедуру підготовки законопроекту до другого читання.

Планується, що місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.