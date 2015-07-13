Порошенко виключає вирішення конфлікту на Донбасі військовим шляхом
Президент України Петро Порошенко знову наголошує, що виключає вирішення конфлікту на Донбасі військовим шляхом.
Про це Порошенко заявив в інтерв'ю телеканалу «1+1».
“Ілюзії про те, що мир може бути забезпечений військовим шляхом, нездійсненні”, - сказав глава держави.
Порошенко також запевнив, що ніхто зі Сходу та Заходу не може диктувати Україні умови, оскільки вона є суверенною державою.
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“Україна є суверенна і незалежна держава. І ні Україна, ні я як український президент нікому не дозволимо ні зі Сходу, ні із Заходу щось диктувати Україні. Але на наші плечі покладається завдання принести в Україну мир”, - підкреслив він.
Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Петра Порошенка, в даний час в зоні проведення АТО знаходяться понад 64 тис. військовослужбовців Збройних сил України.