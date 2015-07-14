Яценюк у Вашингтоні зустрівся з Обамою і Байденом

Як повідомляє Урядовий портал, у виступі за підсумками Першої інвестиційної конференції Україна-США Яценюк підкреслив: "Ми високо цінуємо особисту участь президента Обами і віце-президента Байдена в підтримці українського народу".

Яценюк також підкреслив, що уряд України високо цінує підтримку обох партій в парламенті та сенаті США.

"Вся американська нація єдина в підтримці українського народу, і ми дякуємо вам", - сказав він.

За словами голови уряду, перша інвестконференція Україна-США – це "лише перший крок" і "ми отримаємо більше, якщо будемо робити більше".

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"Ми вибрали нелегкий, але правильний шлях – провести часом болючі, але правильні реформи і побудувати базу для квітучого майбутнього України", - підкреслив Яценюк.