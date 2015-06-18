Сенат США схвалив пропозицію направити на військову допомогу Україні 300 мільйонів доларів

Документ дозволяє Пентагону і Держдепартаменту направити Києву військову техніку і озброєння, в тому числі і стрілецьку, а також гранатомети, повідомляє ТАСС.

Голосування з цього приводу поки продовжується, але його результат очевидний вже зараз. На підтримку проекту висловилися понад 60 законодавців, тоді як для затвердження потрібний 51 голос.

Автором поправки, що дозволяє надавати Україні військову допомогу, виступив сенатор Роб Портман (республіканець, штат Огайо).

Згідно з текстом, міністр оборони, координуючи свої дії з держсекретарем США, має право витратити $300 млн "на підготовку, обладнання, логістичну підтримку", а також постачання українських військових і сил безпеки. Це, за версією законодавця, має допомогти Києву протистояти "подальшій агресії" і сприяти посиленню можливостей збройних сил щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності держави.

Читайте такожХодорковський закликав заморозити конфлікт на Донбасі і пояснив, чому США не можна давати українцям зброюДопомога, що надається Україні, за задумом Портмана, повинна включати в себе надання розвідувальних даних, "летальну допомогу, в тому числі і бронебійне озброєння, міномети, гранатомети, легку стрілецьку зброю, а також боєприпаси до них". Крім того, у список увійшли складні військові комплекси, для роботи з якими вимагається група фахівців. Крім зброї, сенатор пропонує відправляти Києву радари середньої та великої дальності, здатні виявити артилерійські установки противника, безпілотні летальні апарати, радіостанції та інше електронне обладнання. Завершують список різні програми навчання українських солдатів.

При цьому в поправці чітко вказується на те, що 20% від загальної суми мають бути витрачені саме на техніку й озброєння. Пентагон має право розпоряджатися цими коштами до 31 грудня 2017 року.

Читайте такожРішення США про надання Україні зброї залежить також і від ЄС — ЯценюкВ оригінальній версії тексту, запропонованій ще головою комітету у справах збройних сил палати представників Конгресу республіканцем Меком Торнберрі, йшлося про $200 млн. Крім того, в ньому не наводився такий детальний перелік того, що США можуть передати Києву.

В цілому конгресмени вирішили виділити в 2016 році на військові цілі майже $612 млрд. Як пояснили ТАСС в апараті сенату, після схвалення проект надійде на розгляд спеціальної погоджувальної комісії, оскільки ця версія буде відрізнятися від тієї, що була прийнята палатою представників. А вже після цього він буде переданий на підпис глави держави.

Читайте такожThe New York Times: Ігноруючи Обаму, багато членів Конгресу чинять тиск, щоб озброїти УкраїнуЯк повідомляв УНІАН раніше, після проведення зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком у Вашингтоні 9 червня впливовий сенатор-демократ Дік Дурбін закликав до збільшення рівня допомоги нашій країні із-за агресії Кремля на Донбасі.