Порошенко разом з Аваковим сьогодні їдуть у Закарпатську область

Їх приїзд в Ужгород очікується після обіду. Аналітики пов'язують цей візит з гучними кадровими перестановками, повідомляє ТСН.День. Крім того, відомо, що на Закарпаття також поїде голова Луганської військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль.

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Найімовірніше, він буде призначений головою Закарпатської обласної держадміністрації. Крім того, ЗМІ повідомляють про ймовірну зміну керівника Головного управління МВС у Закарпатській області.

Такі дії уряду пов'язані зі збройним зіткненням в Мукачеві, яке відбулося 11 липня. Тоді в результаті стрілянини постраждали 9 осіб, серед них 3 випадкових перехожих, ще 3 людини загинули.