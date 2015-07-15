В Україні введено кримінальну відповідальність за порушення при закупівлі оборонної продукції

Кримінальна відповідальність настає у разі, якщо такі дії призвели до загрози заподіянню шкоди обороноздатності країни, чи якщо такі дії вчинені організованою групою або призвели до тяжких наслідків.

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За законопроект №1793 у другому читанні та в цілому проголосували 238 депутати при 226 мінімально необхідних.

Депутати внесли зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері. Порушення закону при таких діях караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років.

Якщо ці самі дії вчинені групою осіб, то вони караються позбавленням волі на строк від 8 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У пояснювальній записці йдеться, що законопроект, з одного боку, має на меті посилити гарантії захисту національної безпеки України у воєнній сфері, а, з іншого, вжити всіх необхідних заходів для того, щоб унеможливити небезпечне зниження рівня якісного забезпечення військовою і спецтехнікою та озброєнням нового покоління Збройних сил України.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.