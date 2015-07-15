Рада дозволила таємне стеження за суддями та міліціонерами

За рішення №2500 з другої спроби проголосували 230 народних депутатів із 321, зареєстрованого у сесійній залі.

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Згідно з ухваленими змінами, негласні слідчі дії також можна проводити у приміщеннях судових та правоохоронних органів.

Розгляд клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій може проводити слідчий суддя Апеляційного суду Автономної республіки Крим, апеляційного суду області, міст Києва та Севастополя поза межами територіальної юрисдикції органу досудового розслідування, який проводить досудове розслідування.

Документ передбачає, що у такому разі слідчий, прокурор звертається з клопотаннями про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій до слідчого судді апеляційного суду, до територіально наближеного апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.

"Простою мовою говорячи, якщо в одній області людина, яка скоїла злочин, працює в правоохоронних органах або в суді, то щоб в цей же суд не йшли працівники оперативного підрозділу за отриманням дозволу на проведення оперативно-слідчих дій, щоб не було витоку інформації, зради, здачі, пропонується така норма ", - пояснив основні положення ухвалених змін голова комітету з питань законодавчого забезпечення і правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін.

Цей закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення.