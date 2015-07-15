Шанси на скасування депутатської недоторканності в цьому році вже дорівнюють нулю - представник України у ВК

Тепер голосування за зняття депутатської та суддівської недоторканності буде перенесене як мінімум на півроку, адже потрібен буде новий висновок Конституційного Суду України.

Про це у своїй сторінці на Facebook написав представник України у Венеціанській комісії Володимир Пилипенко.

«Вчора під час розгляду питання про внесення змін до Конституції щодо зняття депутатської та суддівської недоторканності, із голосу було внесено правку до тексту постанови, якою депутати дозволили собі вносити подальші поправки до тексту змін до Конституції до 15 серпня. За період із 15 по 25 серпня правки народних депутатів мають пройти всі комітети, і тільки після цього документ може вноситись в зал для попереднього схвалення.

Але справа в тому, що якщо в результаті прийняття цих правок в проекті Конституції буде змінено хоча б одну кому, потрібен буде новий висновок Конституційного суду України. Адже КСУ надавав попередній висновок в межах тексту законопроекту без правок. До речі, поправки, як показує досвід, можуть повністю змінити суть документа», - написав представник ВК.

Він також нагадав, зміни до Конституції не можна приймати під час однієї сесії парламенту.

«Цілком очевидно, що Конституційний Суд України не встигне надати свій оновлений висновок за період із 25 серпня до 1 вересня, тобто дати початку наступної сесії Верховної Ради. То ж цілком ймовірно, що широко розрекламоване членами коаліції ухвалення змін до Конституції в частині такого життєво важливого для наших народних депутатів питання, як зняття недоторканності, знову переноситься як мінімум на півроку – до початку наступної сесії ВРУ навесні 2016-го. Вже можна сказати, що шанси на скасування депутатського імунітету в цьому році дорівнюють нулю», - зазначив Володимир Пилипенко.