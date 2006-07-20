Тимошенко зробила заяву і вивела свою фракцію з залу

Народні депутати України з фракції Блоку Юлії Тимошенко пішли з сесійної зали Верховної Ради до 25 липня з вимогою проведення дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи з трибуни парламенту, лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що фракція покидає залу до 25 липня, «доки Президент України не винесе указ про дострокові вибори» народних депутатів.

Вона закликала патріотів із фракції «Наша Україна» не підтримувати кандидатуру лідера Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра України.

За її словами, завершено «широкомасштабну правову експертизу (підстав для розпуску парламенту - УНІАН), яка має і статус, і достатньо серйозні авторитетні підписи». Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що результати цієї правової експертизи передано Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ. За її словами, в ній зазначається, що є всі правові підстави для дострокового припинення повноважень Верховної Ради. За її словами, це дало б змогу, «щоб цей продажний зрадницький парламент просто не допустити до руйнації країни».

Лідер БЮТ зазначила, що Президент України має всі підстави оголосити дострокові вибори, і це єдина можливість «утримання України від руйнації, від повернення до влади «махрового» криміналу».

Вона зауважила, що «портфелями по комітетах, заступниках та іншими посадами» нинішня більшість захотіла продемонструвати, що в парламенті є гармонія, стабільність і справедливість.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, фракція БЮТ припинила використовувати «мегафони і дудки для того, щоб в суспільстві почули шелест купюр – доларів» в сесійній залі.

«Сьогодні в цьому залі продано все, за що люди голосували», - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що на сьогодні народних депутатів «продовжують зваблювати цими грошима».

Після цієї заяви фракція БЮТ пішла з сесійної зали ВР.

Ю.ТИМОШЕНКО та народні депутати із її фракції розстелили Прапор України на частині місць, які займає фракція. Вийшло так, що прапор, застелений і на місця, де частково сидять народні депутати з «Нашої України», зокрема, Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, Анатолій КІНАХ, Володимир СТРЕТОВИЧ. Під час розстелення прапору В.СТРЕТОВИЧ сидів на своєму місці і був накритий прапором, з-під якого потім вибрався і пересів на інше місце.

На даний час Р.БЕЗСМЕРТНИЙ та А.КІНАХ стоять поряд зі своїми робочими місцями.