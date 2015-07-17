В МЗС Німеччини привітали кроки українського парламенту щодо ухвалення змін до Конституції

Про це він повідомив у четвер, 16 липня, під час візиту до Куби, передає Deutsche Welle.

За словами Штайнмаєра, зміни, спрямовані на здійснення самоврядування на Сході України, становлять важливу передумову для того, щоб і на Донбасі відбулися місцеві вибори на основі українського законодавства, цитує прес-служба МЗС ФРН.

Читайте такожУ Європарламенті позитивно оцінюють реформи з децентралізації України

Крім того, конституційна реформа в Україні стала б визначальним кроком для покращення структур правової держави.

Таким чином Київ зробив важливий внесок у виконання мінських домовленостей, зазначив німецький урядовець, виказавши надію, що конституційну реформу швидко ухвалять, ідеться у повідомленні прес-служби дипломатичного відомства.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила подати на розгляд до Конституційного суду проект змін до Конституції в частині децентралізації. Перед цим проект змін представив у Раді та попросив підтримати президент України Петро Порошенко.