Партія "УКРОП" звинуватила владу у застосуванні "брудних виборчіх технологій часів Януковича"

Про це йдеться у заяві «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» стосовно підкупу та залякування виборців провладним кандидатом у 205-му окрузі в Чернігові.

Найбільш показовий випадок мав місце учора ввечері. Близько 20.00 по вулиці Рокосовського, 5 був заблокований автомобіль Toyota Camry з київськими номерами, де перебували скупники голосів від штабу провладного кандидата в депутати, керівника Державного управління справами Сергія Березенка.

Незабаром на місце події прибули «тітушки», яких викликав один із молодиків, що перебували у машині. Міліція не одразу погодилась скласти протокол, а огляд автомобіля провели тільки ближче до обіду наступного дня, хоча була підозра, що в ньому не тільки гроші, але й зброя.

Під час обшуку, як повідомив народний депутат Віталій Купрій, який виїхав на місце події, були справді знайдені гроші та зброя.

«205 округ. Обшук. В багажнику знайшли в коробці сотні конвертів з 400 гривень в кожному. Також одна коробка пуста. В рюкзаку є 3 обойми до автомату Калашнікова. Обойма з патронами до дробовика. Є дозвільні документи на певну зброю», – повідомив Віталій Купрій на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, за його інформацією, ремонт цього авто був оплачений по безготівковому розрахунку СБУ міста Києва. Тобто, підкуп виборців здійснювався безпосередньо з оперативного авто Служби Безпеки України. Про це народний депутат повідомив також голову СБУ Василя Грицака у телефонній розмові та попросив його відреагувати на цю подію.

Наразі скупники голосів перебувають у райвідділі міліції. За повідомленням народного депутата Бориса Філатова, один із них – Рустам Абдулкерімович Салдерєєв, однокласник керівника ДУС Президента України Сергія Березенка та син Абдулкеріма Салдерєєва з банди Савлохова, підірваного у 1999 році.

Окремо слід наголосити на тому, що інтереси затриманих прибув захищати Пошиванюк Тарас Петрович - адвокат, який офіційно представляє інтереси Сергія Березенка в ОВК № 205.

Також, минулої ночі численні свідки зафіксували спроби вести переговори з представниками правоохоронних органів про звільнення затриманих з боку Дмитра Кас’янова, який вважається головою виборчої кампанії Сергія Березенка.

В УКРОПІ наголошують, що неодноразово наводили докази порушення законодавства та конституційного права громадян на вибір своїх представників у владі, але належної реакції з боку правоохоронців та Центрвиборчкому не було.

«Українське об’єднання патріотів» підкреслює, що проти свавілля влади повстали виборці, жителі Чернігова, які заблокували автомобіль та вимагали покарання винних у скоєнні злочину, але міліція, СБУ та інші правоохоронні органи зайняли звичну для себе позицію вичікування та бездіяльності. «У відповідь на законний протест виборців команда провладного кандидата застосувала незаконні формування «тітушок», яких було спеціально привезено з інших регіонів країни. Таким чином, нинішня влада вдалася до застосування тих методів боротьби з власним народом, які всім добре відомі з часів Януковича і які призвели до Майдану та Революції Гідності», – йдеться у заяві об’єднання.

В УКРОПІ вважають доведеними факти підкупу виборців, шантажу і залякування активістів та пересічних виборців, а відповідальність за фальсифікації виборів у 205-му окрузі покладають виключно на Президента України. «Українське об’єднання патріотів» закликає Президента негайно зупинити порушення Конституції і законів України та зраду ідеалів Революції Гідності своїми соратниками, забезпечити покарання винних у вчинених злочинах, а «Блок Петра Порошенка» – «Солідарність» – відкликати рішення про висування кандидатом у депутати по виборчому округу №205 Сергія Березенка.

«Президентові потрібно зауважити: «тітушки» не зупинили Революції Гідності, завдяки якій Ви отримали головний пост держави. Так само «тітушки» не зупинять прагнення людей побудувати чесну, прозору та відповідальну державу. Люди, Петре Олексійовичу, вже живуть по-новому. Час і Вам приєднуватися та полишити у минулому старі звички – власні й ті, що перейшли вам у спадок від Януковича», – сказано в заяві.