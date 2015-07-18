У разі ескалації ситуації на Донбасі тиск на Росію зросте - Нуланд

Про це заявила помічник державного секретаря США Вікторія Нуланд в інтерв'ю програмі "Шустер Live", передає Українська Правда.

"Ми чітко дали зрозуміти, що санкції залишаться в силі, поки Мінські домовленості не будуть повністю виконані. Але ми також дали зрозуміти, що в разі ескалації насильства ми готові посилити тиск на Росію", - скзала вона.

Нуланд нагадала, що США надають Україні військову допомогу.

"До цього моменту США надали близько $150 млн у рамках надання військової допомоги та підготовки військовослужбовців. Ми сподіваємося, що чиниться нами тиск і нарощуваний потенціал змусять Росію і керовані нею сили у Донецьку та Луганську виконати взяті ними зобов'язання. В іншому випадку ціна для них зросте ", - заявила вона.

Читайте такожСенат США схвалив пропозицію направити на військову допомогу Україні 300 мільйонів доларів

Відповідаючи на уточнююче питання, чи буде ця ціна виражатися як в економічному, так і у військовому плані, помічник держсекретаря США сказала: "Ми не виключаємо ніяких можливостей, звичайно".

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко провів зустріч з помічником державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторією Нуланд, яка перебуває з візитом в Україні.

Нуланд підтвердила, що США підтримують підходи України до подальшого врегулювання ситуації на Донбасі та продовжать активно працювати з метою неухильного та повного виконання Мінських домовленостей.