Нуланд обговорила з Порошенком виконання Мінських домовленостей та запевнила у підтримці з боку США

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається у повідомленні, Порошенко висловив вдячність за підтримку та допомогу з боку Сполучених Штатів Америки у захисті та відновленні територіальної цілісності України.

Глава держави наголосив, що Україна неухильно виконує Мінські домовленості і робить все можливе для їхньої належної імплементації. Він висловив сподівання, що США й надалі сприятимуть деескалації ситуації на Донбасі, а також вирішенню таких нагальних питань, як повне припинення вогню з боку бойовиків, відведення важкого озброєння, забезпечення належного міжнародного моніторингу, звільнення усіх заручників, в тому числі українських громадян, які незаконно утримуються в Росії, вільний доступ міжнародної гуманітарної допомоги до постраждалих регіонів.

Читайте такожНуланд: децентралізація в Україні відповідає Мінським угодам

Співрозмовники обговорили хід конституційної реформи в Україні в частині децентралізації. Помічник Державного секретаря привітала Президента України з успішним голосуванням Верховної Ради за направлення законопроекту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади до Конституційного Суду.

Нуланд підтвердила, що США підтримують підходи України до подальшого врегулювання ситуації на Донбасі та продовжать активно працювати з метою неухильного та повного виконання Мінських домовленостей, а також надаватимуть необхідну допомогу, наголошується у повідомленні.