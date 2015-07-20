Якщо вірити опитуванням, "Батьківщина" Тимошенко майже наздогнала за популярністю партію Порошенка

На виборах до Верховної Ради 23,5% українців проголосували б за «Блок Петра Порошенка», якби голосування відбувалось в середині липня.

Про це свідчать результати опитування громадської думки, які під час прес-конференції в УНІАН оприлюднив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

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Разом з тим, за даними опитування, проведеного у березні 2015 року, тоді за «Блок Петра Порошенка» готові були проголосувати 26,7% респондентів.

За ВО «Батьківщина» віддали б свій голос – 22,7% респондентів (у березні – 11,5%), за партію «Об’єднання «Самопоміч» - 12,2% (у березні – 17,1%), за Радикальну партію – 10,2% (у березні – 8,4%), за партію «Опозиційний блок» - 7,2% (у березні – 10,2%), за партію «Громадянська позиція» - 5,5% (у березні 4,8%), за партію «Правий сектор» - 5,4% (у березні – 5,2%), за ВО «Свобода» - 3,9% (у березні – 4,1%), за партію «Народний фронт» - 2,8% (у березні – 6,6%), за партію «Сильна Україна» - 2,1%, за КПУ – 1,9% (у березні – 2,6%), за партію «УДАР» - 1,6% (у березні - 1,1%), за партію «Демократичний альянс» - 0,3%.

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Опитування проводилося з 27 червня по 9 липня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Методом особистого інтерв'ю було опитано 2 тис. 44 респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім Криму). В Луганській та Донецькій областях опитування проводилось лише на територіях, які контролюються українською владою.