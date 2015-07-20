РНБО: країна здійснить додаткові заходи для запровадження безвізового режиму з ЄС

Як повідомляє прес-служба РНБО, сьогодні було розглянуто питання «Про додаткові заходи щодо запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом».

«З огляду на важливість та значення для громадян України питання скасування віз до держав-членів ЄС, інших держав Шенгенської зони передбачено вжиття комплексу заходів нормативно-правового характеру, а також виконання Плану дій у сферах боротьби з організованою злочинністю, з тероризмом та корупцією; протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; впровадження інтегрованої системи управління кордонами та міграцією, посилення захисту персональних даних та безпеки документів», - зазначено в повідомленні.

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Окрім того, «передбачається створення системи ідентифікації осіб та інтегрованої системи баз даних для прискорення введення безвізового режиму між нашою країною та ЄС», - підкреслюється в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що Рада національної безпеки і оборони під головуванням президента України Петра Порошенка розглядає додаткові заходи щодо запровадження безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом.