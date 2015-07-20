ГПУ з’ясує, чи було втручання в автоматизовану систему розподілу справ в Апеляційному суді Києва перед розглядом скарги на вирок Пукачу

Як передає кореспондент УНІАН, представник потерпілого журналіста Олексія Подольського Олександр Єльяшкевич і сам Подольський підтримали клопотання адвоката Пукача Григорія Демиденка стосовно відводу колегії суддів.

Єльяшкевич заявив, що автоматизована система розподілу справ в Апеляційному суді Києва не є сертифікованою, і цей факт також є підставою для відводу колегії суддів.

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Після цього головуючий у справі суддя Гладій доручив представникам Генпрокуратури з'ясувати, чи мало місце втручання в автоматизовану систему розподілу справ під час визначення складу колегії, що розглядає скаргу Пукача, і завтра надати цю інформацію суду.

Після цього Гладій оголосив перерву в засіданні суду до 11.00 вівторка, 21 липня.

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Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство журналіста Гонгадзе у вересні 2000 року.