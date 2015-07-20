ГПУ з’ясує, чи було втручання в автоматизовану систему розподілу справ в Апеляційному суді Києва перед розглядом скарги на вирок Пукачу
Суддя Апеляційного суду Києва Степан Гладій звернувся до представників Генеральної прокуратури з дорученням дізнатися, чи було втручання в автоматизовану систему розподілу справ у цьому суді при визначенні колегії суддів для розгляду скарги на вирок колишньому генералу МВС Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
Як передає кореспондент УНІАН, представник потерпілого журналіста Олексія Подольського Олександр Єльяшкевич і сам Подольський підтримали клопотання адвоката Пукача Григорія Демиденка стосовно відводу колегії суддів.
Єльяшкевич заявив, що автоматизована система розподілу справ в Апеляційному суді Києва не є сертифікованою, і цей факт також є підставою для відводу колегії суддів.
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Після цього головуючий у справі суддя Гладій доручив представникам Генпрокуратури з'ясувати, чи мало місце втручання в автоматизовану систему розподілу справ під час визначення складу колегії, що розглядає скаргу Пукача, і завтра надати цю інформацію суду.
Після цього Гладій оголосив перерву в засіданні суду до 11.00 вівторка, 21 липня.
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Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство журналіста Гонгадзе у вересні 2000 року.