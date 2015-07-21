Глава ГПУ заявив, що його збираються фізично знищити
11:36, 21 липня 2015Політика
3111 0
Генеральний прокурор України Віктор Шокін заявляє, що його збираються фізично знищити.
У Шокіна є побоювання щодо провокацій проти нього / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.
"Маю обґрунтовані підстави вважати, що відносно мене готуються різного роду провокації, в тому числі з моїм здоров’ям", - зазначив глава ГПУ.
Читайте такожШокін звільнив підозрюваних у хабарництві прокурорів
При цьому Шокін пов'язав ці провокації із тим, що він став на шлях боротьби з корупцією на всіх напрямках.
"Я заважаю багатьом видобувати незаконно бурштин, пісок, заважаю іншим незаконним оборудкам, я маю обґрунтовані підстави вважати, що мене хочуть знищити фізично", - заявив він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter