Сакварелідзе: Зарплата у прокурора повинна бути мінімум 2,5 тисячі доларів

Про це він розповів в інтерв'ю журналу «Новое Время».

«Вона (зарплата – ред.) повинна бути адекватною. Для місцевого прокурора — мінімум 2-2,5 тисячі доларів. Щоб можна було вимагати від них той рівень роботи, який сьогодні потрібен Україні», - сказав Сакварелідзе.

При цьому, за його словами, його зарплата на посаді заступника генпрокурора становить близько 6 тисяч гривень. Він підтверджує, що це вкрай мало.

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«Мова як раз про це. У Грузії у нас, по-перше, була мотивація, неймовірне відчуття самореалізації, тому що ти працював і бачив результати. По-друге — була хороша зарплата і бонусна система. Тобто ти міг собі дозволити нормально жити в державі, взяти іпотечний кредит, відпочивати», - пояснив Сакварелідзе.

Щоб прожити на українську зарплату він здає в оренду нерухомість в Грузії. «У мене є нерухомість в Грузії, її можна здавати в оренду. Ось так балансую», - додав Сакварелідзе.

Повну версію інтерв'ю з Давидом Сакварелідзе читайте у свіжому номері журналу «Новое Время».