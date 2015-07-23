Антисемітською акцією у Львові зацікавилась прокуратура

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, розпочато розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 161 КК України, за фактом учинення дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, учасниками громадської організації "Активний елемент", які 22 липня цього року біля приміщення Львівської облдержадміністрації організували та провели мітинг, де було розгорнуто плакати з антисемітськими гаслами та закликами усунути керівництво держави від влади.

Читайте такожУ Севастополі осквернили пам'ятник Жертвам голокосту На цей час прокуратурою дано доручення оперативному підрозділу управління СБУ у Львівській області щодо перевірки цієї організації на предмет здійснення діяльності, яка загрожує безпеці громадян та суспільства в цілому.

У провадженні тривають першочергові слідчі дії.

***

22 липня, близько 100 осіб прийшли під Львівську облдержадміністрацію із антисемітськими гаслами та закликами усунути від влади євреїв. Акцію, серед яких були діти віком 14-16 років, організувала ГО «Активний елемент». ГО була зареєстрована у місті Славську на Львівщині у січні 2014 року.

Пізніше львівські ЗМІ опублікували відеозапис, на якому видно, як організатори акції роздають учасникам гроші.