Євродепутат: візит французьких політиків у анексований Крим грає на руку пропаганді РФ

Про це заявив голова делегації Європарламенту в комітеті з парламентського співробітництва між Україною та ЄС Андрей Пленкович, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". Також Андрей Пленкович розкритикував намір французьких депутатів відвідати окупований Крим. Він зазначив, що повідомлення про їхній неофіційний візит до анексованого Росією українського півострова його "дуже розчарували".

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"Особливо прикро, що візит був організований без попередження та консультацій із легітимною українською владою", - наголосив Андрей Пленкович. Він нагадав, що країни-члени ЄС - в тому числі і Франція - "не визнають незаконну окупацію та анексію Криму Росією, яка суперечить міжнародному праву і стала першим випадком зміни кордонів у Європі із застосуванням сили після Другої світової війни".

На думку Андрея Пленковича, хоча цей візит членів французького парламенту і не є офіційним, він, звичайно, посилає неправильний політичний сигнал. "Він, швидше за все, буде використаний російською пропагандою, щоб переконати широку міжнародну громадськість у роз'єднаності ЄС щодо статусу Криму", - сказав голова комітету ЄС-Україна. - "Тому було б краще, якби політики утрималися від безвідповідальних політичних сигналів та організації візитів у манері, яка не сприяє ясності щодо політики та відносин ЄС з Україною".

За словами Андрея Пленковича, ЄС поважає територіальну цілісність України, як на Донбасі, так і в Криму, а також сприяє зусиллям, спрямованим на мирну реінтеграцію тимчасово окупованих районів у конституційний і правовий порядок України. Він нагадав, що ЄС продовжив обмежувальні заходи проти Росії і пов'язав їх із реалізацією мінських домовленостей. Це єдина офіційна позиція ЄС, яка залишається незмінною, про що свідчить і візит делегації Європарламенту до Києва цього тижня, наголосив він.

Нагадаємо, що в уряді Франції також роздратовані намірами групи французьких депутатів відвідати анексований Росією Крим. "Ми дуже шкодуємо про це. Цей візит до Криму є порушенням міжнародного права", - заявив напередодні речник французького міністерства закордонних справ.