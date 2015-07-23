Представник Європарламенту: РФ має зрозуміти невідворотність покарання за військові злочини в Україні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це Брок заявив сьогодні під час зустрічі з головою ВР Володимиром Гройсманом.

«Необхідно спонукати Росію, аби вона розуміла свою відповідальність за військові злочини і порушення міжнародного права, за створення гуманітарних і соціальних проблем», - заявив Брок.

«Треба застосовувати санкції, щоб Російська Федерація розуміла невідворотність покарання», - додав він.

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Також Гройсман під час зустрічі з делегацією депутатів ЄП на чолі з Броком повідомив про перебіг проведення конституційної реформи.

За словами спікера, направленням до Конституційного Суду законопроекту про внесення змін до Конституції України ми розпочали процес, який дозволить провести водорозділ між пострадянським централізованим минулим і європейським демократичним майбутнім України.

«Ми плідно працювали над цією ключовою реформою з Радою Європи і Венеціанською комісією, і її позитивний висновок засвідчив, що ми на правильному шляху», - зазначив голова Верховної Ради.

Своєю чергою Брок зауважив, що «великі країни краще управляються, якщо вони децентралізовані».

«Реформа судової системи і місцевого самоврядування - це ключові елементи трансформацій», - додав він.

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Голова Комітету у закордонних справах також зазначив, що європейські інституції «дуже позитивно ставляться до процесу децентралізації в Україні».

Голова Верховної Ради наголосив, що децентралізація

є «не тільки і не стільки виконанням Мінських домовленостей, а потребою України побудувати належну систему врядування на базі розвитку місцевого самоврядування».

При цьому він повідомив, що законопроект про внесення змін до Основного Закону також спрямований на виконання Мінських домовленостей адже передбачає норму про те, що особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом.

У зв’язку з цим Брок зазначив, що «стає очевидним, що якщо Мінські домовленості не виконуються, то це помилка не Києва».

Сторони також були одностайні у необхідності вжиття заходів до того, аби примусити Російську Федерацію виконувати Мінські домовленості у повному обсязі.

Гройсман подякував членам Європарламенту за «небайдужість до України».

Як повідомляв УНІАН раніше, Ельмар Брок назвав великою помилкою поїздку французьких депутатів в окупований Крим. Брок зазначив, що це не означає ні визнання анексії півострова, ні зміни позиції Євросоюзу та Франції.