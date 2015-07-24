ЗМІ: Кремль заборонив російським чиновникам публічно згадувати ім'я Навального

Про це пише видання Bloomberg, посилаючись на інсайдерську інформацію в оточенні президента РФ Володимира Путіна.

За інформацією Bloomberg, в оточенні Путіна занепокоєні популярністю Навального і вирішили відмовити йому в публічному статусі.

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Джерела видання також наголошують, що ця заборона була порушена главою "Роснано" Анатолієм Чубайсом, який вступив з Навальним в публічні дебати.

Після цього "проступку" людей Чубайса перестали захищати у Кремлі, а слідчі органи активізували розслідування кримінальних справ, які були порушені після перевірок "Роснано" в 2013-2014 роках.