ЗМІ: Кремль заборонив російським чиновникам публічно згадувати ім'я Навального
09:33, 24 липня 2015Політика
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Офіційний Кремль заборонив російським чиновникам і керівникам державних компаній згадувати ім'я опозиціонера Олексія Навального в публічних виступах.
REUTERS
Про це пише видання Bloomberg, посилаючись на інсайдерську інформацію в оточенні президента РФ Володимира Путіна.
За інформацією Bloomberg, в оточенні Путіна занепокоєні популярністю Навального і вирішили відмовити йому в публічному статусі.
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Джерела видання також наголошують, що ця заборона була порушена главою "Роснано" Анатолієм Чубайсом, який вступив з Навальним в публічні дебати.
Після цього "проступку" людей Чубайса перестали захищати у Кремлі, а слідчі органи активізували розслідування кримінальних справ, які були порушені після перевірок "Роснано" в 2013-2014 роках.
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