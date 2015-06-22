Статут КПУ порушує закон про декомунізацію - міністр юстиції

15:12, 22 червня 2015
Політика
763 0

Петренко підкреслив, що місячний термін для приведення статутів у відповідність до закону вже сплив.

gorodkiev.com.ua

Статут Комуністичної партії України порушує закон про декомунізацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції Павло Петренко сьогодні на брифінгу.

Він нагадав, що в минулому році Міністерство юстиції подало позов щодо заборони Комуністичної партії, однак судовий процес затягнувся Окружний адміністративним судом Києва.

Водночас у травні цього року Верховна Рада прийняла закон про заборону комуністичної та нацистської символіки, «який фактично на законодавчому рівні визначив вимоги до політичних партій щодо приведення їх статутів та програм діяльності у відповідність до закону», зазначив Петренко.

Разом з тим, як підкреслив міністр, «вже сплив місячний термін для приведення статутів у відповідність до закону, але, наскільки мені відомо, Комуністична партія не привела свій статут до вимог цього закону».

Читайте такожДемонтовані пам'ятники тоталітаризму можуть розмістити в Пирогові

Петренко повідомив, що Міністерство юстиції сформувало відповідну комісію, яка уповноважена давати правові висновки щодо статутів і програмних документів політичних сил і вже завтра відбудеться перше засідання цієї комісії, де розглядатимуться статутні документи, в тому числі і Комуністичної партії, на предмет відповідності вимогам закону.

Відповідаючи на запитання, чи стане невідповідність статуту Компартії законодавству підставою для її заборони, Петренко сказав: “Це буде рішення колегіального органу. Давайте його дочекаємось”.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter