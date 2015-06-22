Статут КПУ порушує закон про декомунізацію - міністр юстиції

Статут Комуністичної партії України порушує закон про декомунізацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції Павло Петренко сьогодні на брифінгу.

Він нагадав, що в минулому році Міністерство юстиції подало позов щодо заборони Комуністичної партії, однак судовий процес затягнувся Окружний адміністративним судом Києва.

Водночас у травні цього року Верховна Рада прийняла закон про заборону комуністичної та нацистської символіки, «який фактично на законодавчому рівні визначив вимоги до політичних партій щодо приведення їх статутів та програм діяльності у відповідність до закону», зазначив Петренко.

Разом з тим, як підкреслив міністр, «вже сплив місячний термін для приведення статутів у відповідність до закону, але, наскільки мені відомо, Комуністична партія не привела свій статут до вимог цього закону».

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Петренко повідомив, що Міністерство юстиції сформувало відповідну комісію, яка уповноважена давати правові висновки щодо статутів і програмних документів політичних сил і вже завтра відбудеться перше засідання цієї комісії, де розглядатимуться статутні документи, в тому числі і Комуністичної партії, на предмет відповідності вимогам закону.

Відповідаючи на запитання, чи стане невідповідність статуту Компартії законодавству підставою для її заборони, Петренко сказав: “Це буде рішення колегіального органу. Давайте його дочекаємось”.