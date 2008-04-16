Наша Україна застерігає БЮТ від агресивних випадів проти Ющенка

«Наша Україна» застерігає партнерів по демократичній коаліції від агресивних випадів на адресу Глави Української держави. Про це йдеться в заяві Президії Народного Союзу «Наша Україна» , поширеній прес-службою партії.

Тональність, яку дозволяє собі Блок Юлії Тимошенко в своїх оцінках діяльності Президента України, неприпустима для цивілізованих політиків узагалі, не кажучи вже про політичну силу, яка є коаліційним партнером пропрезидентської партії, наголошується в документі за підписом голови партії В`ячеслава Кириленка.

Ми нагадуємо нашим партнерам, що Президент України Віктор Ющенко є всенародно обраним Главою держави. Саме Президент Ющенко минулого року забезпечив єдність демократичних сил, розпустив корумповану Верховну Раду і домігся проведення дострокових парламентських виборів. Саме зусиллями Президента було сформовано демократичну коаліцію, забезпечено формування уряду і призначення Юлії Тимошенко на посаду прем’єр-міністра.

Не витримують жодної критики звинувачення Президента в тому, що він зупиняє дію окремих актів уряду. Адже мова йде про акти, які, по-перше, порушують закон, а по-друге, не погоджені з партнерами по коаліції, як того вимагає коаліційна угода.

«Наша Україна» послідовно дотримується коаліційної угоди і закликає партнерів діяти так само. Розбіжності, які існують всередині коаліції, ми прагнемо вирішувати в робочому порядку, а не робити з них шоу чи приводи для демаршів.

«Наша Україна» докладе всіх зусиль для забезпечення єдності демократичної коаліції. Ми закликаємо Блок Юлії Тимошенко стримати емоції і зосередитися на ефективній роботі, якої від нас чекає український народ.