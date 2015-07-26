У Чернігові міліція масово затримує членів команди одного з кандидатів - нардеп

Як повідомляє прес-служба партіїї «УКРОП», Денисенко на своїй сторінці в Facebook написав: «Журналістів, спостерігачів, стримерів – пакують із застосуванням сили під різними приводами».

За словами депутата, серед підстав затримання: анонімні дзвінки щодо хуліганства, не «ті» посвідчення, скарги виборців.

«Затримано понад 30 осіб, 5 побиті, в тому числі стример на дільниці 1010», – пише Денисенко. На його переконання, «таким чином правоохоронці намагаються «оголити» дільниці для вкидання бюлетенів».

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Водночас, Денисенко стверджує, що у свою чергу представники штабу кандидата Сергія Березенка «запустили автобуси, які їздять по дільницях і в них роздають по 400 гривень».

Крім того, народний депутат Олександр Дубінін повідомив про побиття спостерігача від штабу Корбана на виборчій дільниці по вулиці Доценка,9, йдеться у повідомленні.