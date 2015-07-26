У Чернігові охоронці депутата від БПП Матвієнка побили інтерв'юера екзит-полу

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в штабі Корбана.

"Біля виборчих дільниць 741026 і 741028, які розміщені в школі №29, за адресою Доценка, 9, був побитий інтерв'юер екзит-полу центру New Image Marketing Group", - повідомили у штабі.

Зазначається, що у побитті брала участь охорона народного депутата від «БПП» Матвієнка.

Крім того, за даними штабу, "біля виборчої дільниці 741043, а також у Березовому гаю були помічені агресивно налаштовані чоловіки спортивної статури - так звані "тітушки", які перебувають у стані кидка".

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Також наголосили, що вже були зафіксовані два випадки використання представниками інших кандидатів так званих "виборчих каруселей".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні на брифінгу офіційний представник штабу Корбана Дмитро Громаков заявив, що сам депутат Матвієнко напав на представників компанії New Image Marketing Group, яка офіційно проводить екзит-пол, і забрав у них коробку, в яку люди складали анкети.