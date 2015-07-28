Шокін відкликає подання про арешт Лозового, щоб направити інше з новими епізодами правопорушень

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Відносно пана Лозового – було подання до ВР про його затримання та арешт. У зв’язку з тим, що він скоїв у місті Чернігові ще одне правопорушення, я відкликаю це подання, додатково долучаю нові епізоди та знову його направляю до ВР», - сказав Шокін.

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Як повідомляв УНІАН, 21 липня генеральний прокурор Шокін заявив, що вніс до ВР подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата, члена провладної коаліції.