Шокін відкликає подання про арешт Лозового, щоб направити інше з новими епізодами правопорушень
12:21, 28 липня 2015Політика
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Генеральний прокурор Віктор Шокін відкликає з Верховної Ради подання щодо зняття недоторканності та арешту депутата від Радикальної партії Андрія Лозового, щоб додатково долучити нові епізоди правопорушень та направити ще один документ в парламент.
Генеральний прокурор Віктор Шокін / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.
«Відносно пана Лозового – було подання до ВР про його затримання та арешт. У зв’язку з тим, що він скоїв у місті Чернігові ще одне правопорушення, я відкликаю це подання, додатково долучаю нові епізоди та знову його направляю до ВР», - сказав Шокін.
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Як повідомляв УНІАН, 21 липня генеральний прокурор Шокін заявив, що вніс до ВР подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата, члена провладної коаліції.
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