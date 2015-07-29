У серпні армія отримає велику партію нової військової техніки - Порошенко (відео)

Про це президент України Петро Порошенко заявив, перебуваючи з офіційним візитом у Львові, передає Еспресо.TV.

"Наступного року ми збільшуємо військові витрати, зміцнюємо армію, пришвидшуємо її озброєння і переоснащення новітніми зразками зброї і техніки. Чергову велику партію такої техніки ми передамо у війська вже в серпні", - зазначив глава держави.

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Крім того, Порошенко наголосив, що сьогодні ми маємо нову, потужну, ефективну, професійну, навчену, одягнену, взуту, нагодовану українську армію.