В Раді звинувачують уряд у намірі зекономити на інвалідах та ветеранах

Останнім часом до політичної партії «Відродження» масово почали надходити скарги щодо невиправданих відмов в наданні пільг соціально-незахищеним категоріям громадян. Органи соціального захисту, керуючись постановою Кабміну, почали відмовляти у наданні пільг зі сплати комунальних послуг інвалідам, ветеранам, чорнобильцям, шахтарям та багатьом іншим категоріям громадян.

Таким чином, Уряд цілеспрямовано проводить політику щодо систематичного зниження соціальних стандартів: замороження зарплат і пенсій, підняття тарифів, введення податків на пенсії, скасування галузевих пільг.

«Зараз чиновники надають пільги тільки тим пільговикам, які можуть довести свій статус малозабезпечених. Тобто, якщо в одній квартирі із ветераном війни в квартирі зареєстровані його діти, то ветерани позбавляються пільг. Якщо жінка-інвалід має забезпеченого чоловіка, вона теж позбавляється своїх пільг», - пояснює голова партії «Відродження Віктор Бондар.

Такий підхід неминуче призведе до того, що батьки змушені будуть виписувати зі свого житла дітей, а жінки будуть фіктивно розлучатись із чоловіками, щоб отримати гарантовану їм законом пільгу, переконаний політик.

Політична партія «Відродження» вважає дану Постанову Кабміну антиконституційною, і буде оскаржувати її в суді. На думку Віктора Бондаря, галузеві пільги з оплати комунальних послуг необхідно залишити для ветеранів та інвалідів у тому ж обсязі, в якому вони були.