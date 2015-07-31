КСУ оприлюднює висновок щодо відповідності Конституції змін в частині децентралізації (подію завершено)

11:09, 31 липня 2015
Політика
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Конституційний суд України (КСУ) оприлюднює висновок у справі за зверненням Верховної Ради щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

ukrliter.com

Веде трансляцію телеканал "112 Україна".

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада Україна направила законопроект про децентралізацію на оцінку в КСУ.

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