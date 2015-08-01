Порошенко заявляє про плани влади надати Криму новий статус

Про це йдеться у переданому УНІАН вітанні президента України Петра Порошенка учасникам II Всесвітнього конгресу кримських татар, що проходить в Туреччині.

«Щиро вітаю представників мужнього та свободолюбного кримськотатарського народу, які прибули сюди для участі у II Всесвітньому конгресі кримських татар. Нині весь світ із вами. Про це свідчить значна кількість учасників форуму з різних країн», - сказано у вітанні.

Читайте такожПорошенко вніс зміни до свого указу про демобілізацію

Порошенко нагадав, що шість років минуло відтоді, як «на вашій історичній батьківщині у Криму ви вперше зібралися, щоб заснувати Всесвітній конгрес кримських татар, вільно обговорювали плани з національного відродження та відновлення зв’язків між представниками народу, розірваного імперською політикою Кремля. Народу, який отримав змогу об’єднатися завдяки своїй боротьбі та підтримці України, яка у 1991 році здобула незалежність і відкрила шлях для повернення кримських татар додому».

При цьому президент констатував, що II Всесвітній конгрес кримських татар відбувається в умовах тимчасової окупації Криму Російською Федерацією. Кримськотатарський народ знову зазнає терору, десятки тисяч кримчан змушені рятуватися від нової загрози.

«Хочу запевнити вас, що Україна ніколи, ні за яких умов не змириться з порушенням прав своїх громадян, прав людини, прав кримськотатарського народу вільно жити на своїй землі.

Україна разом із нашими міжнародними партнерами докладатиме всіх зусиль задля відновлення законності на півострові та повернення української влади у Крим. Ми створили державні установи, які опікуються реалізацією державної політики щодо Криму. Гідне місце в українській владі посіли представники кримських татар, у тому числі національні лідери Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров - народні депутати України», - наголосив Порошенко.

Він додав, що влада планує розробити «дорожню карту» щодо надання Криму - історичній батьківщині кримськотатарського народу - статусу національно- територіальної автономії у складі Української держави.

Також президент підкреслив, що Україна вдячна за підтримку демократичних країн, у тому числі тюркомовних держав, у цей складний час.

«Хочу наголосити, що ми високо цінуємо принципову позицію Турецької Республіки, яка стала співавтором Резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України», неодноразово на найвищому державному рівні заявляла про неприйнятність окупації Криму й направила до нього неофіційну делегацію, яка підтвердила численні ганебні факти порушень окупантами прав людини», - сказав він.

Президент також висловив удячність усім делегатам конгерсу, у тому числі діаспорі кримських татар в інших країнах, за беззастережну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Порошенко побажав кримськотатарському народові миру, єдності та процвітання, а делегатам II Всесвітнього конгресу кримських татар - успіхів у роботі.

«Вірю, що разом із нашими друзями у всьому світі ми відновимо історичну справедливість і забезпечимо гідне майбутнє наступним поколінням», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін сьогодні під час робочого візиту до Туреччини візьме участь у ІІ Всесвітньому конгресі кримських татар.

Про участь у конгресі заявили 180 кримськотатарських організацій з 12 країн світу, зокрема, політичні діячі, посли, представники дипломатичних місій, науковці, журналісти з країн ЄС, США і Канади.

Засідання конгресу відбуватимуться 1-2 серпня і стосуватимуться координації подальших дій кримських татар в умовах незаконної анексії Криму, а також порушення їхніх прав, свобод і загрози національного знищення.

Правоохоронні органи Росії завадили більшості членів Меджлісу виїхати на ІІ Всесвітній конгрес кримських татар, їм надіслали повістки на допити на 1 серпня.

МЗС України висловив рішучий протест проти створення Росією штучних перешкод для участі представників кримськотатарського народу у Всесвітньому конгресі кримських татар.