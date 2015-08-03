Суд взяв під варту високопосадовця Мукачівського прикордонного загону

Цей захід обрав слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова за клопотанням військової прокуратури Західного регіону України.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури України.

Також за вимогами прокуратури суд встановив розмір застави - 999 тис. грн.

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Зазначається, що слідчим відділом військової прокуратури Західного регіону України спільно із Головним Управлінням із боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ та Управління внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби України задокументовано факт отримання неправомірної вигоди у розмірі 15 тис. грн керівником відділення внутрішньої безпеки по Мукачівському прикордонному загону Державної прикордонної служби від військовослужбовця указаного прикордонного загону за нестворення службових перешкод при подальшому проходженні військової служби.

Відомості про злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).

Триває досудове розслідування.