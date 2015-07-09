За вимагання 25 тис. євро хабара затримали заступника командира чернівецьких прикордонників
Керівник вимагав від свого підлеглого хабар за приховування зібраного проти нього компромату.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, керівник вимагав від свого підлеглого хабара у розмірі 25 тис. євро за приховування зібраних проти нього компрометуючих матеріалів, розголошення яких могло спричинити за собою дисциплінарну відповідальність.
8 липня співробітники СБУ спільно з працівниками Управління внутрішньої служби безпеки Державної прикордонної служби затримали зловмисника у його службовому кабінеті під час отримання частини хабара - 5 тис. євро.
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Військовою прокуратурою Чернівецького гарнізону Західного регіону відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.
#СБУ затримала на хабарі заступника командира Чернівецького прикордонного загону http://t.co/mYicsDnInX
— СБ України (@ServiceSsu) 9 июля 2015