За вимагання 25 тис. євро хабара затримали заступника командира чернівецьких прикордонників

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, керівник вимагав від свого підлеглого хабара у розмірі 25 тис. євро за приховування зібраних проти нього компрометуючих матеріалів, розголошення яких могло спричинити за собою дисциплінарну відповідальність.

8 липня співробітники СБУ спільно з працівниками Управління внутрішньої служби безпеки Державної прикордонної служби затримали зловмисника у його службовому кабінеті під час отримання частини хабара - 5 тис. євро.

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Військовою прокуратурою Чернівецького гарнізону Західного регіону відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.