Ющенко: Секретаріат Президента – це лише технічний апарат, не більше

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що його Секретаріат - це лише технічний апарат, не більше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Донецьку на брифінгу після Всеукраїнської конференції «З любов`ю і турботою до дітей».

«Секретаріат Президента – що це за інституція? Що це за інститут держави? Я Президент, у мене є технічний апарат, якому я щодня даю інструкції, що необхідно робити», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, «це апарат із забезпечення технічних доручень і робіт, які я здійснюю як глава держави». «Тому давайте говорити про Президента, а не про технічну службу, не про канцелярію, не про сантехніків», - сказав В.ЮЩЕНКО.