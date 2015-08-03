СБУ спростувала інформацію про заборону в'їзду Бурджанадзе до України
Служба безпеки України не приймала рішення про заборону в’їзду до України лідеру "демократичного руху" Грузії Ніно Бурджанадзе.
Про це повідомила речник СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook.
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"Станом на 3 серпня 2015 року Служба безпеки України не приймала рішення про заборону в’їзду на територію України лідера "демократичного руху" Грузії Ніно Бурджанадзе", - написала Гітлянська.
Станом на 3 серпня 2015 року Служба безпеки України не приймала рішення про заборону в’їзду на територію України лідера "демократичного руху" Грузії Ніно Бурджанадзе.Posted by Гітлянська Олена on 3 августа 2015 г.
Як повідомляв УНІАН, ряд ЗМІ поширили інформацію, що СБУ за поданням МЗС заборонила в'їзд до України Бурджанадзе, яка підтримує анексію Криму. Причому відповідне рішення було прийнято ще у другій половині липня.