СБУ спростувала інформацію про заборону в'їзду Бурджанадзе до України

Про це повідомила речник СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook.

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"Станом на 3 серпня 2015 року Служба безпеки України не приймала рішення про заборону в’їзду на територію України лідера "демократичного руху" Грузії Ніно Бурджанадзе", - написала Гітлянська.

Станом на 3 серпня 2015 року Служба безпеки України не приймала рішення про заборону в’їзду на територію України лідера "демократичного руху" Грузії Ніно Бурджанадзе. Posted by Гітлянська Олена on 3 августа 2015 г.

Як повідомляв УНІАН, ряд ЗМІ поширили інформацію, що СБУ за поданням МЗС заборонила в'їзд до України Бурджанадзе, яка підтримує анексію Криму. Причому відповідне рішення було прийнято ще у другій половині липня.