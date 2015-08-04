Кримські бойовики повідомили про затримання підлітка за футболку з тризубом
У минулі вихідні в Сімферополі представники незаконних збройних формувань, відомих як "самооборона", разом з поліцією затримали 16-річного хлопця, який гуляв по залізничному вокзалу у футболці з тризубом.
Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на сайт "народного ополчення" Криму.
В організації стверджують, що у підлітка при затриманні виявили "екстремістські друковані матеріали".
"Після перевірки документів, у хлопця виявили наклейки екстремісткої спрямованості. На них опубліковані заклики про повернення Криму до України", – сказано в повідомленні. Також стверджується, що хлопець при собі мав матеріали, які популяризують діяльність українського батальйону "Азов".
Читайте такожОкупанти в Криму визнали українську символіку підставою для застосування силиЗгідно з повідомленням, після вилучення знайденого, правоохоронці відпустили підлітка додому.
Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. Ім'я та прізвище підлітка не уточнюється.
Після анексії українського Криму Росією в березні 2014 року, на півострові почалися переслідування проукраїнськи налаштованих активістів, українську і кримськотатарську символіку прирівнюють до екстремісткою.
Кількох активістів у Криму судили за український прапор на акції пам'яті українського поета Тараса Шевченка.