Кримські бойовики повідомили про затримання підлітка за футболку з тризубом

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на сайт "народного ополчення" Криму.

В організації стверджують, що у підлітка при затриманні виявили "екстремістські друковані матеріали".

"Після перевірки документів, у хлопця виявили наклейки екстремісткої спрямованості. На них опубліковані заклики про повернення Криму до України", – сказано в повідомленні. Також стверджується, що хлопець при собі мав матеріали, які популяризують діяльність українського батальйону "Азов".

Читайте такожОкупанти в Криму визнали українську символіку підставою для застосування силиЗгідно з повідомленням, після вилучення знайденого, правоохоронці відпустили підлітка додому.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. Ім'я та прізвище підлітка не уточнюється.

Після анексії українського Криму Росією в березні 2014 року, на півострові почалися переслідування проукраїнськи налаштованих активістів, українську і кримськотатарську символіку прирівнюють до екстремісткою.

Кількох активістів у Криму судили за український прапор на акції пам'яті українського поета Тараса Шевченка.