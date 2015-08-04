У Росії пропонували обміняти Савченко на "шлях до Криму" - СБУ

Про це він заявив в ефірі Hromadske.tv.

"Люди з боку сусідньої держави також намагалися взяти участь у цьому процесі (переговорах - УНІАН): виходили на нас не тільки офіційні, а й неофіційні особи, у тому числі і ті, що мають стосунок до різноманітних громадських організацій і люди, які представлялися, як дуже близькі до кола президента Росії. Один із них, дійсно, вів розмову з нами і пропонував в межах своїх повноважень розглядати питання звільнення Надії Савченко за принципом: "Ми вам Надію Савченко, а ви нам дайте пробити шляхопровід від Ростова до Криму", – розповів Тандит.

Як зазначається, радник голови СБУ наголосив, що буде зроблено все можливе, щоб звільнити Савченко, яку зараз судять в Росії за звинуваченням у вбивстві російських журналістів та незаконному перетині російського кордону, однак діалог з позиції сили України не вестиме.

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Довідка УНІАН. Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії "Батьківщина". Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

Московський міський суд 10 червня 2015 року за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі проти Савченко йдеться про звинувачення у замаху на вбивство і вбивстві.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув’язнення – 25 років.