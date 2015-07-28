Адвокат Савченко не виключає, що російський суд винесе його підзахисній максимальний вирок

Як передає кореспондент УНІАН, про це Новіков заявив сьогодні під час брифінгу в Києві.

Він зазначив, що російським слідчим комітетом називалась цифра – 25 років ув’язнення.

«Зі свого досвіду того, як велись інші справи і як слідчий комітет займався висвітленням, ми прогнозуємо, що ця цифра буде затребувана прокуратурою і, скоріше за все, ту саму цифру суд напише у вироку», - сказав адвокат.

«Я говорю про це зараз, бо це політична справа РФ і там політичні справи прогнозовані, на жаль. В нашій роботі ми не можемо собі легковажно дозволити сподіватись на те, що суд візьме до уваги наші докази, якими б вони не були. Ми вимушені виходити з того, що вирок вже написаний, затверджений і там буде фігурувати максимальна цифра з можливих», - додав Новіков.

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За його словами, «єдиним способом реально визволити Надію з в’язниці і домогтись, щоб вона повернулась на Батьківщину, є максимально переконлива демонстрація для тих, хто приймає рішення, в першу чергу європейських політиків вищого рівня – Меркель, Олланда, адміністрацію США, – показати безпідставність цього вироку і домогтись, щоб ті політики, які ведуть діалог з російським керівництвом, після вироку включили питання звільнення Савченко в пріоритет під час будь-яких переговорів з РФ».

«Якщо у нас це вийде, то не важливо, яка буде цифра у вироку фігурувати, бо дипломатичний тиск на керівництво Росії має призвести до того, що рано чи пізно Надія буде звільнена», - сказав адвокат.

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Як повідомляв УНІАН раніше, адвокат народного депутата України Надії Савченко Ілля Новіков заявляє про те, що найближчої доби у справі його підзахисної може відбутись позитивна зміна. Новіков також зазначив, що не може розповісти про подробиці, оскільки ця інформація є поки конфіденційною.

Довідка УНІАН. Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їх смерті.

Московський міський суд 10 червня 2015 року за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.

Донецький міський суд Ростовської області Росії 30 липня розпочне розглядати справу Савченко.