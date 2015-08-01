Адвокат розкрив деталі алібі та розповів про нову книгу Савченко

Адвокат української льотчиці та народного депутата Надії Савченко, незаконно утримуваної в Росії, Ілля Новіков розкрив деталі алібі льотчиці.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Виключно плідний тиждень щодо справи Савченко. Ще місяць тому я не думав, що на суд ми будемо виходити з таким розкішним алібі і такою міжнародною підтримкою", - написав він.

Адвокат повідомив про видання книги льотчиці "Сильне ім'я Надія".

"Вона попросила мене написати передмову – пояснити всім, що це я її вмовив, а не вона сама через надлишок літературних амбіцій почала писати. Сам я передмов ніколи в житті не читав, про що в них пишуть і навіщо вони взагалі потрібні – не уявляю", - заявив він.

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Повертаючись до алібі Савченко він підкреслив, що дані мобільних операторів вказують на те льотчиця не має ніякого відношення до вбивства, в якому її звинувачують у Росії.

"По одному номеру - МТС-Україна - виходило, що в 10:44-10:46, 17 червня, вона була в центрі Луганська, з іншого - life:) - і по третьому - знову МТС-Україна в 11:02-11:13 і пізніше вона була в районі вулиці Краснодонської, бази сепаратистів у колишньому військкоматі, де її тримали в полоні до 23 червня. Артобстріл, від якого загинули журналісти, був в 11:40. Щоб не визнавати алібі, СКР знайшов фахівців та експертів, які написали, що з урахуванням того, що найближча антена не працювала, а Савченко (за версією слідства) корегувала вогонь з вишки висотою 40 м в районі Стукалової балки, і її телефон міг «зачепитися» за мачту в Луганську, радіус дії у них до 30 км, є технічна можливість, що на той момент вона перебувала поза містом", - написав він.

Адвокат заявив, що Слідкому "фантастично" не пощастило з цією справою.

"Як і в історії з Буком, низові виконавці все зіпсували начальству. Телефони Савченко сепаратисти мали відразу відібрати і вимкнути", - зазначив Новіков.